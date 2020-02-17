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17 февраля • обновлено в 14:44
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Алименты в Украине: в Минсоце сказали, как вырастут до конца 2020 года

1.4т
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До конца 2020 года максимальный размер алиментов в Украине, который може быть назначен судом, вырастет до 19210 грн на ребенка до 6 лет, и до 23950 грн – если ребенку от 6 до 16 лет.

Размер выплат будут поднимать постепенно, сообщили в Министерстве социальной политики в Facebook. Там опубликовали график повышений. При этом минимальный рекомендуемый размер алиментов, согласно Минсоцу, будет ниже в 10 раз.

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Алименты

Алименты

Какие выплаты может назначить суд (максимум)

На ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 01.01.2020 = 17790 грн;

  • с 01.07.2020 = 18590 грн;

  • с 01.12.2020 = 19210 грн;

На ребенка в возрасте 6-18 лет:

  • с 01.01.2020 = 22180 грн;

  • с 01.07.2020 = 23180 грн;

  • с 01.12.2020 = 23950 грн.

Размер алиментов

Размер алиментов

Минсоц

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Соцвыплаты в Украине Социальные выплаты
Место
Украина
Теги
алименты Министерство социальной политики
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