В Украине резко повышают абонплату на газ: сколько будем платить

В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. В результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, "Тернопольгаз" будет брать вместо 1,03 грн – 2,34 за каждый кубометр, а "Киевоблгаз" – 1,55 грн вместо 81 копейки.

О том, как и для кого повысят абонплату в следующем году – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько заплатит

Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. К примеру, "Тернопольгазу" уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 грн за кубометр. Если вы пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января нужно платить 72,1 грн, а уже с нового года – 163,8 грн.

То есть суммы в платежках вырастут более чем в два раза! "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 грн за куб, "Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07 грн.

Как пересчитают абонплату:

"Донецкоблгаз" – с 0,84 до 1,11;

"Киевгаз" – с 0,28 до 0,32;

"Киевоблгаз" – с 0,81 до 1,55;

"Кировоградгаз" – с 0,87 до 1,75;

"Кременчуггаз" – с 0,29 до 0,43;

"Луганскгаз" – с 0,92 до 1,13;

"Одессагаз" – с 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07;

"Тернопольгаз" – с 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" – с 0,94 до 1,80;

"Черкассыгаз" – с 0,48 до 0,59.

Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается. Рост цен связан с целым рядом факторов. У "Тернопольгаза", например, объем заказанной мощности сократится с 399 до 276 млн кубометров. Расходы при этом не изменятся. То есть нагрузка на каждый кубометр газа увеличится и платить придется больше. Общая себестоимость вырастет с 395,8 до 572,2 млн грн.

Для понимания:

с 2020 года тариф на газ разделили на две составляющие : за само голубое топливо и за его доставку и распределение (абонплата);

абонплату нужно вносить ежемесячно, даже если вообще не пользовались газом;

размер абонплаты зависит от объемов потребления в "газовый" сезон (с октября по октябрь прошедшего года);

если за "газовый сезон" потратили 700 кубов, то абонплату нужно будет вносить за 50 кубометров в месяц (общий объем делится на 12 месяцев).

Также больше денег приходится тратить на заработные платы, на обслуживание и ремонт счетчиков, на ремонт коммуникаций. Все это отображается и на конечных суммах в платежках.

"Здесь нужно искать компромисс. Из-за бездарной политики Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) облгазы загнали в долги. Проблема долго остается и ее надо решать. Для понимания, сейчас это 25 млрд", – рассказал OBOZREVATEL замглавы профильного комитета Рады Алексей Кучеренко.

Почему у разных облгазов разные тарифы?

Размер абонплаты зависит от многих факторов, в том числе – протяжности труб, количества потребителей, состояния коммуникаций. Чем меньше потребителей и чем больше территория, тем выше будет обязательный платеж.

При этом без абонплаты обойтись невозможно. Она существовала и раньше, но ее размер был заложен в общий тариф на голубое топливо. А это значит, что те украинцы, которые тратили больше газа, платили фактически и за себя, и за тех, кто использует его, например, только для приготовления пищи.

Новое правило позиции уровняло В результате те, кто отапливает дома и квартиры газовым котлом, могут платить меньше, а жители многоэтажек с газовой плитой должны платить больше.

Украинцы интересуются тарифами только после их повышения

Уже несколько недель облгазы по всей стране проводят общественные слушания и презентуют свои предложения о перерасчете размера абонентской платы на топливо. По процедуре должны рассмотреть, в том числе, и все предложения, которые поступают от потребителей.

Однако традиционно вопросы никто не задает, а с облагазами никто не дискустирует о том, какой должна быть цена на газ. "Может лучше бы местная власть вместо того, чтобы потратить деньги на пиар, наняла бы экспертов, которые бы разобрались и подискутировали с облгазами, почему такая структура тарифа. А сейчас на эти слушания сгоняют бабушек, кто там может оппонировать?" – сказал Кучеренко.

Член НКРЭКУ Оксана Кривенко поясняет: повышение абонплаты неизбежный процесс. Меняются составляющие стоимости и если не изменить и конечный тариф, облгазы могут просто вогнать в долги. А это отобразится и на конечных потребителях.

Более того, перед утверждением члены комиссии проверяют все расчеты и очень часто, несмотря на "хотелки" облгазов, принимают другие решения. Иной вопрос, почему, несмотря на существующую процедуру обсуждений, украинцы практически не вовлечены в процесс. Возможно, это недоработка местной власти, которая должна представлять интересы горожан, в том числе, и во взаимоотношениях с частными облгазами.