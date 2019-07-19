"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

Старики в росийских селах живут в разваливающихся домах, половину пенсии тратят на дрова и любят президента России Владимира Путина.

Известный блогер Илья Варламов показал быт людей, о которых забыло государство, а вместо семьи остались только коты и собаки.

"Сегодня мы опять в Тверской области, но на этот раз посмотрим на простых стариков. Их тут много, потому что молодые валят при первой возможности из этого ужаса. Тверская область – чемпион по вымирающим деревням. Когда сворачиваешь с дороги в леса, то не перестаёшь удивляться бесконечным серым покосившимся домам, которые врастают в землю. Сложно поверить, но во многих из них доживают свой век люди", - начинает рассказ Варламов.

varlamov.ru

Юрию Георгиевичу Кабакову 74 года, он живёт в разваливающейся избе с собаками Малышом и Мусей и тремя кошками. Из деревни в город он выбирается один-два раза в год.

Он родился и учился в Химках, в 60-е работал фрезеровщиком на заводе "Энергомаш". Потом уехал в Улан-Удэ и там устроился фрезеровщиком на авиазавод, который производит вертолёты "Ми" и "Ка". Оттуда он вернулся в европейскую часть России, сначала в Рязанскую, затем в Тверскую область.

varlamov.ru

В 1981 году они с женой решили переехать в деревню. В 2011-м жена умерла, и Юрий Георгиевич остался один. Родственников у него больше нет, друзей тоже, кроме соседа. Тот зимой помогал ему с дровами, таскал воду, когда у Юрия Георгиевича нога была сломана.

varlamov.ru

Юрий Георгиевич смотрит телевизор, его любимый канал – РЕН ТВ, особенно передача "Военные тайны". На выборах голосовал за Путина и "Единую Россию". Путин Юрию Георгиевичу очень нравится: "Видно, что от рождения политик".

varlamov.ru

А в этой двухэтажке осталось всего две семьи, всё остальное заброшено.

varlamov.ru

Тут живёт очень весёлая и жизнерадостная бабушка Роза Никитична, ей под 80.

varlamov.ru

В холодильнике у неё молоко, огурцы, какие-то травы и три банки консервов.

Когда-то давно в доме был газ, потом газ отключили, и пришлось ставить печь. Воды в доме нет. На улице стоит колонка, за водой хозяйка спускается к ней, а моется в общей бане.

Жилая комната совсем маленькая, но очень аккуратная. В другой комнате и на кухне на потолке плесень из-за того, что протекает крыша. Из-за постоянной сырости топить приходится даже летом. Кстати, Розе Никитичне приходят квитанции за капремонт. Тут у неё с государством ничья: дом ремонтировать никто не собирается, а Роза Никитична не оплачивает квитанции. Долг всё время копится.

varlamov.ru

Пенсия у Розы Никитичны недавно выросла до 9 тысяч рублей в месяц, тратит она её в основном на продукты, дрова и лекарства. Одна телега дров стоит 6-7 тысяч рублей (хватает на несколько месяцев), лекарства обходятся тысячи в 2 в месяц, за электричество надо отдать ещё 500 рублей. На мясо денег не хватает, может себе позволить разве что куриные крылышки и бёдра. Когда мы спрашиваем, как ей удаётся из пенсии в 9 тысяч покупать ещё дрова, Роза Никитична говорит: "Откладываешь потихоньку…".

varlamov.ru

Это избушка Клавдии Васильевны Горшковой. Ей пошёл 94-й год, в войну она копала окопы подо Ржевом. По её собственным словам, имеет 8 медалей.

varlamov.ru

Клавдия Васильевна говорит, ей надо обязательно делать уколы "от головы и от сердца", но некому. Просит приезжать почаще: "И ко мне никто-никто не приходит. Хоть бы позвонили!" И расстраивается, что гостей угостить нечем.

varlamov.ru

В избушке у неё целое хозяйство: две собаки, три котёнка, четыре курицы и петух.

Спрашиваем, есть ли родственники. "Так они все померли! – как будто сама удивляется этому факту Клавдия Васильевна. – А так жизнь очень хорошая. Путин – хоть он мне не родной, но я его люблю".

varlamov.ru

Как можно выжить на 9 тысяч рублей, если большая часть пенсии уходит на дрова и лекарства?, - задается вопросом Варламов.

varlamov.ru

"Если бы не помощь волонтёров, Роза Никитична и Юрий Георгиевич долго не протянули бы. Это только три примера, а таких людей в России миллионы. Старики, инвалиды, многодетные семьи… Часто они живут в вымирающих деревнях, вдали от цивилизации и какой-либо помощи. Часто их единственная радость – домашние животные, а ещё телевизор и автолавка. Даже фельдшеры до них не доезжают, и чтобы показаться врачу или получить укол, им надо как-то добраться до города", - заканчивает рассказ о российских стариках Варламов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России о плачевной ситуации с бедностью населения уже неоднократно снимали видео. Одним из нашумевших стал ролик, на котором зафиксировали дерущихся на помойке пенсионеров на еду.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!