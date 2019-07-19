Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

15.5т Читать материал на украинском

Старики в росийских селах живут в разваливающихся домах, половину пенсии тратят на дрова и любят президента России Владимира Путина.

Известный блогер Илья Варламов показал быт людей, о которых забыло государство, а вместо семьи остались только коты и собаки.

"Сегодня мы опять в Тверской области, но на этот раз посмотрим на простых стариков. Их тут много, потому что молодые валят при первой возможности из этого ужаса. Тверская область – чемпион по вымирающим деревням. Когда сворачиваешь с дороги в леса, то не перестаёшь удивляться бесконечным серым покосившимся домам, которые врастают в землю. Сложно поверить, но во многих из них доживают свой век люди", - начинает рассказ Варламов.

Новости
"Падают куски бетона": блогер показал состояние жилых домов в "ДНР"

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Юрию Георгиевичу Кабакову 74 года, он живёт в разваливающейся избе с собаками Малышом и Мусей и тремя кошками. Из деревни в город он выбирается один-два раза в год.

Он родился и учился в Химках, в 60-е работал фрезеровщиком на заводе "Энергомаш". Потом уехал в Улан-Удэ и там устроился фрезеровщиком на авиазавод, который производит вертолёты "Ми" и "Ка". Оттуда он вернулся в европейскую часть России, сначала в Рязанскую, затем в Тверскую область.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

В 1981 году они с женой решили переехать в деревню. В 2011-м жена умерла, и Юрий Георгиевич остался один. Родственников у него больше нет, друзей тоже, кроме соседа. Тот зимой помогал ему с дровами, таскал воду, когда у Юрия Георгиевича нога была сломана.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Юрий Георгиевич смотрит телевизор, его любимый канал – РЕН ТВ, особенно передача "Военные тайны". На выборах голосовал за Путина и "Единую Россию". Путин Юрию Георгиевичу очень нравится: "Видно, что от рождения политик".

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

А в этой двухэтажке осталось всего две семьи, всё остальное заброшено.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Тут живёт очень весёлая и жизнерадостная бабушка Роза Никитична, ей под 80.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

В холодильнике у неё молоко, огурцы, какие-то травы и три банки консервов.

Когда-то давно в доме был газ, потом газ отключили, и пришлось ставить печь. Воды в доме нет. На улице стоит колонка, за водой хозяйка спускается к ней, а моется в общей бане.

Жилая комната совсем маленькая, но очень аккуратная. В другой комнате и на кухне на потолке плесень из-за того, что протекает крыша. Из-за постоянной сырости топить приходится даже летом. Кстати, Розе Никитичне приходят квитанции за капремонт. Тут у неё с государством ничья: дом ремонтировать никто не собирается, а Роза Никитична не оплачивает квитанции. Долг всё время копится.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Пенсия у Розы Никитичны недавно выросла до 9 тысяч рублей в месяц, тратит она её в основном на продукты, дрова и лекарства. Одна телега дров стоит 6-7 тысяч рублей (хватает на несколько месяцев), лекарства обходятся тысячи в 2 в месяц, за электричество надо отдать ещё 500 рублей. На мясо денег не хватает, может себе позволить разве что куриные крылышки и бёдра. Когда мы спрашиваем, как ей удаётся из пенсии в 9 тысяч покупать ещё дрова, Роза Никитична говорит: "Откладываешь потихоньку…".

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Это избушка Клавдии Васильевны Горшковой. Ей пошёл 94-й год, в войну она копала окопы подо Ржевом. По её собственным словам, имеет 8 медалей.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Клавдия Васильевна говорит, ей надо обязательно делать уколы "от головы и от сердца", но некому. Просит приезжать почаще: "И ко мне никто-никто не приходит. Хоть бы позвонили!" И расстраивается, что гостей угостить нечем.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

В избушке у неё целое хозяйство: две собаки, три котёнка, четыре курицы и петух.

Спрашиваем, есть ли родственники. "Так они все померли! – как будто сама удивляется этому факту Клавдия Васильевна. – А так жизнь очень хорошая. Путин – хоть он мне не родной, но я его люблю".

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

Как можно выжить на 9 тысяч рублей, если большая часть пенсии уходит на дрова и лекарства?, - задается вопросом Варламов.

"А таких миллионы": фото из российской глубинки ужаснули сеть

varlamov.ru

"Если бы не помощь волонтёров, Роза Никитична и Юрий Георгиевич долго не протянули бы. Это только три примера, а таких людей в России миллионы. Старики, инвалиды, многодетные семьи… Часто они живут в вымирающих деревнях, вдали от цивилизации и какой-либо помощи. Часто их единственная радость – домашние животные, а ещё телевизор и автолавка. Даже фельдшеры до них не доезжают, и чтобы показаться врачу или получить укол, им надо как-то добраться до города", - заканчивает рассказ о российских стариках Варламов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России о плачевной ситуации с бедностью населения уже неоднократно снимали видео. Одним из нашумевших стал ролик, на котором зафиксировали дерущихся на помойке пенсионеров на еду.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Илья Варламов Илья Варламов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
27
24
Смешно
10
Интересно
64
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Титов Герман
Титов Герман
"Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос, он носом тянется, куда душою не дорос", писал Хаям! Так вот убогие, гнилые и ущербные расейские граждане, вы лучше бы помогли своим старикам, инвалидам и ветеранам, чем развязывать и поддерживать войны в разных регионах планеты! Вместо этого вы выбераете плешивого вот уже больше 20 лет, а все почему, потому шо баитесь! Вы ко всему еще и сцикливая нация ватников! Всегда можно доказать свое превосходство над меньшими и слабыми, маша своей ядерной дубиной, а просто проявить благородство сильного,человеческое сострадание и разум в поведении к соседям!? Поэтому 90 % людей окружающих вашу маленькую и несчастную страну( посмотрите сравнительную карту инете),вас презерают и ненавидят! А вы х"йлоподданные смеете еще что то тут вякать? Продолжайте лепить из дерьма и пить бояру! Это ваше!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Александров Сергей
Александров Сергей
А никто и не утверждает, что РФ -рай на земле! В любых странах есть депрессионные регионы. Посмотрите на фото "ржавого пояса" США или на трущобы бедуинов в Ум-аль-Кувейне в ОАЭ. И это жилье граждан этих стран.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Титов Герман
Титов Герман
Александров Сергей, Кроме Питера, Москвы и еще пару городов расия один большой депресняковый регион! потому что правительству по"уй на вас всех , важна война, на ней можно заработать! Интересно куда пу"ло планирует сбежать после революции которая будет у вас в 21 году?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
При советской власти довелось побывать в рос Нечерноземье. Это был не развитый социализм, а развитое убожество. Заколоченные в селах дома, народ радующийся привозу хлеба два раза в неделю, больше похожего на замазку для окон чем на хлеб. Ничего нового - только волонтеры.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel