"Фатальная ошибка": Турция гневно отреагировала на угрозы Трампа

В ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции в случае нападения Турции на курдов, Анкара подчеркнула, что ведет борьбу с террористами.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter. Он подчеркнул, что турецкие войска ведут борьбу с террористами, а не с курдами.

Калын назвал "фатальной ошибкой" приравнивание сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана (РПК). Он добавил, что Турция намерена защищать курдов и других сирийцев от террористических угроз.

"Террористы не могут быть вашими партнерами или союзниками", — подчеркнул Калын. По его словам, между "Исламским государством" и РПК нет никакой разницы.

