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29 ноября • обновлено в 10:59
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''Фамилии мусировались в кулуарах'': вокруг отбора в набсовет ''Ощадбанка'' разгорелся скандал

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По итогам конкурса в наблюдательный совет "Ощадбанка" возник скандал. Претенденты, не прошедшие финальный этап отбора, обвиняют организаторов в предвзятом отношении.

Как написал в своем Facebook один из участников конкурса Александр Опанасенко, результаты были известны еще ранее, хотя сам отбор выглядел достаточно открыто и демократично.

"Началось собеседование с 21 кандидатом, было много профессиональных банкиров, топ-юристов, политиков — очень конкурентная среда. Выступил, поехал по делам. Потом узнал результат. Он меня не удивил, фамилии муссировались в кулуарах", — подчеркнул Опанасенко.

По информации Finclub, речь идет о Юлии Пашко, дочери главы Нацкомфинуслуг Игоря Пашко. Она известна тем, что работала в Пиреус Банке и Bendukidze Free Market Center, соучредителем которого был бывший министр финансов Александр Данилюк. Она также работала его советницей.

''Фамилии мусировались в кулуарах'': вокруг отбора в набсовет ''Ощадбанка'' разгорелся скандал
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В мае 2017 года вошла в набсовет Укргазбанка как независимый директор. Но уже через год ее на конкурсе заменили на другого независимого члена.

Если же такие конкурсы проводятся "для галочки", то есть ли смысл их организовывать?

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство прекратило полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков, которые ранее были забракованы НБУ.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
зачем?какие зарплаты у членов этого набсовета,если минималка пусть наблюдают,если десятки и сотни тысяч ,как обычно,то таких наблюдателей нах.й!
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