Езжайте домой, я разберусь, – Зеленский вышел к митингующим шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с невыплатой зарплат шахтерам из Львова, которые второй день протестуют под его офисом.

Такое заявление он сделал в среду, 24 июня. Президент вышел к митингующим на Банковой. Речь идет о задолженности по зарплате за четыре месяца.

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", – заявил Зеленский.

По словам самих протестующих, почти 800 сотрудников недополучили в общей сумме 58 млн грн. Шахтеры заявляли журналистам, что не вернутся домой, пока не услышат конкретики в решении этого вопроса.

(Видео взято с Telegram-канала PavlovskyNEWS)

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня президент Украины Владимир Зеленский с помощью видео обратился к дальнобойщиков и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.