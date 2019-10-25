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26 октября • обновлено в 00:49
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"Ездить в бронетранспортере": представитель Зеленского рассказал об угрозах убийства и сбежал от Шустера

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Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил об угрозах в свой адрес.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он заявил, что энергетическая независимость не может рассматриваться в плоскости патриотизма.

"С 1 октября некоторые предприятия начали искать электроэнергию за рубежом - в России, в Беларуси. Как только эта электроэнергия пошла (около 1%, что не составляет никакой угрозы для энергетической безопасности), сразу на украинском рынке начали происходить чудеса: цена начала снижаться" - заявил Герус.

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"Это вопрос чисто коммерческий, когда монополия зарабатывает сверхприбыль. Наверное, не зря я получал угрозы, что мне лучше ездить в бронетранспортере. А потом даже мне были угрозы убийством. Поэтому я ко всем этим историям отношусь трезво", - сказал нардеп.

Затем он внезапно покинул студию. "Савик, я должен бежать. У меня еще одна рабочая встреча есть", - сказал он, отказавшись задержаться еще хотя бы на несколько минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус опроверг подписание меморандума о том, что Украина будет возить уголь из России до лета 2020 года.

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Андрей Герус
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
побежал за бронетранспортером?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Воронов Сергей, А шо, зараз только бронетехника и полный боекомплект можут гарантирувать безопасность, ведь у каждого третьего прохожево у кармане граната или гранатомет, мыжы цывелезованая страна.
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