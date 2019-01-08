Евросоюз ввел новые санкции: кто попал под удар

Европейский Союз принял решение о вводе в действие санкций против разведывательной службы Ирана.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана", – сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в Twitter.

По его словам, ограничительные меры были приняты из-за участия Тегерана в заговорах с целью убийств на территории Европы.

"Это – мощный сигнал со стороны Евросоюза, который не потерпит такого поведения в Европе", – резюмировал Самуэльсен.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября 2018 года США ввели против Ирана новые санкции, которые коснулись более 600 компаний и физических лиц, затронули банковский и нефтяной секторы страны. Также был опубликован список всех, кто попал под санкционный удар.

Перед этим Америка разорвала договор о дружбе с Ираном, заключенный еще в 1955 году. Таким образом, Штаты восстановили ограничения, которые были сняты в результате ядерной сделки 2015 года