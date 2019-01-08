МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Евросоюз ввел новые санкции: кто попал под удар

1.8тЧитать материал на украинском

Европейский Союз принял решение о вводе в действие санкций против разведывательной службы Ирана.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана", – сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в Twitter.

По его словам, ограничительные меры были приняты из-за участия Тегерана в заговорах с целью убийств на территории Европы.

Новости
В ЕС придумали, как обойти санкции Трампа против Ирана

"Это – мощный сигнал со стороны Евросоюза, который не потерпит такого поведения в Европе", – резюмировал Самуэльсен.

Евросоюз ввел новые санкции: кто попал под удар

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября 2018 года США ввели против Ирана новые санкции, которые коснулись более 600 компаний и физических лиц, затронули банковский и нефтяной секторы страны. Также был опубликован список всех, кто попал под санкционный удар.

Перед этим Америка разорвала договор о дружбе с Ираном, заключенный еще в 1955 году. Таким образом, Штаты восстановили ограничения, которые были сняты в результате ядерной сделки 2015 года

Читайте все новости по теме "Снятие санкций с Ирана" на OBOZREVATEL.

Тема
Снятие санкций с Ирана
Место
Иран
Тег
Европейский Союз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги