Евросоюз признал, что остановить коронавирус невозможно

В Евросоюзе невозможно остановить коронавирус COVID-19, возможно только замедлить его распространение

Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает FXStreet.

По ее словам, Еврокомиссия со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за инфекции. Еврокомиссия готова сделать больше по мере развития ситуации, добавила она.

"Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба... Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюз... Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса",— сказала Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после несостоявшейся сделки Организации стран – экспортеров нефти.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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