Евросоюз перечислил Украине первый транш кредита на 500 млн евро

Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро.

Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter, таким образом ЕС продолжит оказывать активную поддержку Киеву.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа ", - сказано в сообщении.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine 🇺🇦. The EU 🇪🇺 continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ