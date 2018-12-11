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Евросоюз перечислил Украине первый транш кредита на 500 млн евро

2.2тЧитать материал на украинском

Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро.

Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter, таким образом ЕС продолжит оказывать активную поддержку Киеву.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа ", - сказано в сообщении.

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Евросоюз перечислил Украине первый транш кредита на 500 млн евро

Begemot.media

Еврокомиссия одобрила выделение средств 30 ноября. Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года, вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским Союзом стране, не являющейся его членом.

14 сентября Порошенко подписал документ с представителями Евросоюза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Место
Украина
Теги
Европейский СоюзтраншкредитУкраина
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бандерка 2 стёпка
бандерка 2 стёпка
хахлы полезли в гоманки , посмотреть пришли ли деньги , но из кошельков показался обвисший хуй алкаша Порошенки... слава украини !
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Самое интересное - эти деньги, как и возможная подачка от МВФ, на Украину даже не зайдут - срау пойдут на оплату долгов Хунты! )) А нерабам просто куем по губам поводят - как обычно ))))))))))))))))))))
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Новая поддержка = новые долги
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