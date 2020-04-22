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22 апреля • обновлено в 15:11
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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро на борьбу с COVID-19 – Зеленский

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Украина получит 1,2 млрд евро от Евросоюза в качестве поддержки во время пандемии COVID-19.

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Об этом сообщили в среду, 22 апреля в пресс-службе главы государства.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – прокомментировал помощь Украине президент Владимир Зеленский, добавив, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность страны.

Иллюстрация. ЕС

Иллюстрация. ЕС

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Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей. Согласно сообщению, в общем Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Следующая после Украине государство, получит такую ​​помощь, - Тунис, которому ЕС предоставит 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины. Отмечается, что для утверждения программы осталось решить несколько последних вопросов.

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам. Этот законопроект является одним из условий МВФ.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
евро
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
на чей счет баблишко упало,а отдавать всем.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять помощь... Украине без помощи никуда... только % этой помощи не указали... или это подарок? )))
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