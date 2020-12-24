Европейский суд отменил санкции против беглого Азарова

Суд Европейского союза отменил решение о санкциях в отношении бывшего премьер-министра украины Николая Азарова.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. Решение было принято на заседании 16 декабря.

Суд рассмотрел апелляцию адвокатов Азарова на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которым бывший премьер был оставлен в списке лиц, подпадающих под санкции.

Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", – сказано в документе.

В связи с этим суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова.

Судебные затраты обязали оплатить Совет Евросоюза.

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