Европейский суд отменил санкции против беглого Азарова
Суд Европейского союза отменил решение о санкциях в отношении бывшего премьер-министра украины Николая Азарова.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. Решение было принято на заседании 16 декабря.
Суд рассмотрел апелляцию адвокатов Азарова на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которым бывший премьер был оставлен в списке лиц, подпадающих под санкции.
Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.
"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", – сказано в документе.
В связи с этим суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова.
Судебные затраты обязали оплатить Совет Евросоюза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.
В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.
В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривенот специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.