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9 марта • обновлено в 11:46
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Европейские биржи рухнули вместе с нефтью

7.1т
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Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти.

В частности, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, а французский CAC 40 – на 6,31%. Об этом свидетельствуют показатели рынка.

Одновременно с этим итальянский FTSE MIB упал на 4,95%, а Stoxx Europe 600 – на 6,48%.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок

После обвала цен на нефть в России упал курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
да и х на них
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Макарский Александр
Макарский Александр
У нерабов нечему падать,они и так в полной дупе. Зато можно стрыбать и гарно спивать щеневмерлу
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Только Украины выиграла.
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9
2
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Горелов Сергей, фьючерсы на кизяки незыблемы.
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7
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Горелов Сергей, Когда ничего нет нечему и падать)))))
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9
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