Европе грозит неизбежный масштабный кризис: в США отреагировали

В крупном американском банковском холдинге ​Morgan Stanley считают, что предсказания о грядущем кризисе в Европе являются нереалистичными.

"Честно говоря, я думаю, что это смешно. Мне вовсе не кажется, что (для Европейского Союза. – Ред.) существует экзистенциальная угроза", – заявил главный исполнительный директор финансового конгломерата Джеймс Горман в эфире Bloomberg.

По его словам, инвесторам необходимо внимательно следить за суматохой на рынках, вызванной кризисом в Италии и падением доходности казначейских облигаций США ниже 3%.

При этом Горман уверен, что 10-летние облигации продолжат расти, увлекая за собой доллар.

В частности, доходность должна повыситься за счет действий Федеральной резервной системы. Глава Morgan Stanley прогнозирует, что ФРС поднимет базовую ставку четыре раза в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос спрогнозировал, что Европа столкнется с неизбежной экзистенциальной угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса.

Главными причинами грядущего кризиса он назвал укрепление доллара к европейской валюте, бегство капитала с развивающихся рынков, а также расхождение позиций Европы и США по иранской ядерной программе.