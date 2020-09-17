Европарламент проголосовал за санкции против Лукашенко и России

Алексей Титофф Экономика 13:53, 17.09.2020 Обновлено: 14:02, 17.09.2020

Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Также Европарламент призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований российского оппозиционера Алексея Навального и ввести дополнительные санкции против РФ.

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