Европа выдвинула России претензии из-за грязной нефти

Европейские покупатели начали выдвигать претензии в адрес российской компании "Транснефть" из-за сбоя поставок после загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".
"Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать, какой ущерб будет", – заявил глава корпорации Наиль Маганов, передает "Интерфакс".
По его словам, претензии остаются в рамках разумного и в рамках действующих договорных отношений.
"Вопрос компенсаций для самой "Татнефти" пока не обсуждается", – добавил Маганов.
При этом председатель совета директоров компании, глава Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на том, что претензии покупателей касаются перебоев с поставками.
Европейские покупатели начали выдвигать претензии в адрес российской компании "Транснефть"
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.
В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.
23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.
Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.
23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.
Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".
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