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Европа выдвинула России претензии из-за грязной нефти

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Европейские покупатели начали выдвигать претензии в адрес российской компании "Транснефть" из-за сбоя поставок после загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".

"Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать, какой ущерб будет", – заявил глава корпорации Наиль Маганов, передает "Интерфакс".

По его словам, претензии остаются в рамках разумного и в рамках действующих договорных отношений.

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"Вопрос компенсаций для самой "Татнефти" пока не обсуждается", – добавил Маганов.

При этом председатель совета директоров компании, глава Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на том, что претензии покупателей касаются перебоев с поставками.

Европейские покупатели начали выдвигать претензии в адрес российской компании "Транснефть"

Европейские покупатели начали выдвигать претензии в адрес российской компании "Транснефть"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
Новости России
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Это им крупно повезло, что эту нефть не закачали в "Северный поток"!
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