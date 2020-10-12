ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за использование химического оружия.

Антироссийские ограничительные меры введены в том числе по делу отравления Скрипалей. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое было обнародовано в понедельник, 12 октября.

Санкции продлили на один год. Таким образом, ограничительные меры против России будут действовать до 16 октября 2021 года.

"В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек – пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех – с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", – говорится в документе.

В частности, среди фигурантов "черного списка" есть сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания обвинила их в химическом нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Также санкции введены в отношении одной организации – сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Решение о продлении ограничительных мер было принято без обсуждения.

Режим санкций по химическому оружию включает для физических лиц запрет въезда на территорию Европейского Союза и заморозку всех банковских активов в ЕС.

Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Одновременно с этим Германия и Франция подготовили предложения по санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эти предложения будут представлены коллегам по ЕС.

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