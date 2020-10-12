ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей
Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за использование химического оружия.
Антироссийские ограничительные меры введены в том числе по делу отравления Скрипалей. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое было обнародовано в понедельник, 12 октября.
Санкции продлили на один год. Таким образом, ограничительные меры против России будут действовать до 16 октября 2021 года.
"В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек – пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех – с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", – говорится в документе.
В частности, среди фигурантов "черного списка" есть сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов.
Великобритания обвинила их в химическом нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Также санкции введены в отношении одной организации – сирийского Центра научных исследований и изысканий.
Решение о продлении ограничительных мер было принято без обсуждения.
Режим санкций по химическому оружию включает для физических лиц запрет въезда на территорию Европейского Союза и заморозку всех банковских активов в ЕС.
Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза.
Одновременно с этим Германия и Франция подготовили предложения по санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эти предложения будут представлены коллегам по ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.