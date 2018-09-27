Европа решила бороться за украинских работников: стало известно как

В конкурентную борьбу за трудовых мигрантов из Украины пытаются вмешаться европейские страны, которые сами потеряли много рабочих рук из-за миграции.

"Это касается в первую очередь стран Балтии, в которых экономика динамично развивается, реализуется много проектов по строительству и расширению инфраструктуры. Поэтому балтийцы готовы платить представителям рекрутинговых компаний в Украине, которые ищут для них персонал, в 3-5 раз больше, чем польские компании", – пишет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в публикации ЕП.

Одновременно с этим Чехия также облегчает трудоустройство для украинцев. Правительство страны уже заявило о готовности взять на работу 20 тысяч украинцев по упрощенной процедуре. В прошлом году эта цифра достигала только 10 тысяч человек.

Однако, по его словам, наибольший риск несет возможное открытие с 2019 года трудового рынка Германии. Согласно проекту, гражданин страны, не входящей в ЕС, сможет получить рабочую визу на полгода, приехать в Германию, выбрать себе работодателя, пойти вместе с ним и зарегистрироваться на бирже труда и после этого приступать к работе. После окончания срока действия рабочей визы нужно будет покинуть страну и через полгода снова можно будет заезжать по той же схеме.

При этом эксперт акцентирует внимание на то, что в основном украинская миграция в Европейский Союз носит маятниковый характер.

"Ситуация, когда украинцы ездят на несколько месяцев на работу, а потом возвращаются домой и ищут варианты трудоустройства в Украине, еще некоторое время будет сохраняться. А соответственно, у государства еще есть время найти аргументы для работников, чтобы они отдали предпочтение более стабильной работе дома. В частности, убеждать, что полученный за рубежом опыт может стать базой для открытия собственного бизнеса в Украине", – резюмировал Воскобойник.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).