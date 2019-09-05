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5 сентября • обновлено в 15:11
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Европа разрешила Украине поставлять фрукты и овощи: что произошло

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Украине разрешили беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Европейский Союз.

В частности, Европейская комиссия внесла Украину в список стран, которые соответствуют новым требованиями безопасности продукции, свидетельствуют данные на сайте ЕК.

Бывшая врио министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева отметила, что для экспорта томата, перца, яблок, груш, слив и другой продукции украинский производитель должен обратиться в Государственную инспекцию по вопросам защиты прав потребителей.

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Ведомство должно предоставить подтверждение того, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Кроме того, Госпродпотребслужба направила в ЕК запрос о признании Украины свободной от вредных организмов страной.

По ее словам, ответ Европейской комиссии ожидается в ближайшее время.

Трофимцева также напомнила, что Минагрополитики неоднократно предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.

Напомним, ранее появилась информация, что страны Евросоюза с 1 сентября 2019 года отказались покупать украинские овощи и фрукты. Отмечалось, что импортеры прекратили ввоз яблок и томатов.

Украине разрешили беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Европейский Союз

Украине разрешили беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Европейский Союз

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.

  • С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

  • В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и не отразилось на торговле с ЕС.

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Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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ivanov sergej
ivanov sergej
цемаха отпустили и...... о,чудо )
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда не покупаю ничего украинского. Если вижу на ценнике "страна происхождения Украина" - выбираю другой продукт. Покупать еду из страны, где полный бардак нет желания
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