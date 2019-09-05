Европа разрешила Украине поставлять фрукты и овощи: что произошло

Украине разрешили беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Европейский Союз.
В частности, Европейская комиссия внесла Украину в список стран, которые соответствуют новым требованиями безопасности продукции, свидетельствуют данные на сайте ЕК.
Бывшая врио министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева отметила, что для экспорта томата, перца, яблок, груш, слив и другой продукции украинский производитель должен обратиться в Государственную инспекцию по вопросам защиты прав потребителей.
Ведомство должно предоставить подтверждение того, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.
Кроме того, Госпродпотребслужба направила в ЕК запрос о признании Украины свободной от вредных организмов страной.
По ее словам, ответ Европейской комиссии ожидается в ближайшее время.
Трофимцева также напомнила, что Минагрополитики неоднократно предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.
Напомним, ранее появилась информация, что страны Евросоюза с 1 сентября 2019 года отказались покупать украинские овощи и фрукты. Отмечалось, что импортеры прекратили ввоз яблок и томатов.
Украине разрешили беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Европейский Союз
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.
С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.
В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и не отразилось на торговле с ЕС.
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