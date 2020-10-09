Европа приготовила санкции против 'друзей' Путина: появились новые подробности

Франция и Германия внесли в санкционной список, который передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, девять российских официальных лиц.

В частности, под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

"По нашей информации, в списке девять имен. Это люди из администрации президента, а также – из силовых структур. Такие меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", – пишет издание.

Кроме того, под ограничительные меры попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Институт решили включить в "черный список", поскольку он является местом создания отравляющего вещества "Новичок".

Санкции в случае утверждения, будут предусматривать замораживание активов фигурантов списка в ЕС, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

Напомним, что российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

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