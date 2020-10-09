Европа приготовила санкции против "друзей" Путина: появились новые подробности

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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  • Франция и Германия разработали новые санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального

  • Под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России

  • Санкции будут предусматривать замораживание активов фигурантов списка в ЕС

Европа приготовила санкции против 'друзей' Путина: появились новые подробности

Франция и Германия внесли в санкционной список, который передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, девять российских официальных лиц.

В частности, под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

"По нашей информации, в списке девять имен. Это люди из администрации президента, а также – из силовых структур. Такие меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", – пишет издание.

Кроме того, под ограничительные меры попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Институт решили включить в "черный список", поскольку он является местом создания отравляющего вещества "Новичок".

Санкции в случае утверждения, будут предусматривать замораживание активов фигурантов списка в ЕС, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

Напомним, что российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".

  • Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.

  • Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления Навального

  • Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление).

  • Позже Франция и Германия представили предложения по санкциям против Российской Федерации. Предложения стран были отправлены европейским партнерам.

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