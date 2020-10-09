Европа приготовила санкции против "друзей" Путина: появились новые подробности
Франция и Германия разработали новые санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального
Под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России
Санкции будут предусматривать замораживание активов фигурантов списка в ЕС
Франция и Германия внесли в санкционной список, который передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, девять российских официальных лиц.
В частности, под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.
"По нашей информации, в списке девять имен. Это люди из администрации президента, а также – из силовых структур. Такие меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", – пишет издание.
Кроме того, под ограничительные меры попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Институт решили включить в "черный список", поскольку он является местом создания отравляющего вещества "Новичок".
Санкции в случае утверждения, будут предусматривать замораживание активов фигурантов списка в ЕС, а также запрет на посещение стран Евросоюза.
Напомним, что российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления Навального
Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление).
Позже Франция и Германия представили предложения по санкциям против Российской Федерации. Предложения стран были отправлены европейским партнерам.