ЕС поможет соседу Украины избавиться от "Газпрома"

Евросоюз выделит 215 миллионов евро на строительство газопровода Baltic Pipe ("Балтийская труба"), который должен связать Польшу и Данию и снизить зависимость Варшавы от поставок российского газа.

Как сообщается на сайте компании-оператора польской газотранспортной системы Gaz-System, соглашение о выделении субсидии было подписано между Gaz-System и Исполнительным агентством ЕС по инновациям и сетям.

Помимо строительства морского участка Baltic PIpe, средства пойдут на модернизацию польской газотранспортной системы (ГТС), за которую отвечает Gaz-System.

Газпром Интерфакс

Ожидается, что выделенных средств хватит на покрытие 13% общей стоимости газопровода, которая составит 1,7 млрд евро.

В настоящее время Польша закупает примерно две трети потребляемого газа за рубежом. Главный поставщик — российский "Газпром", с которым у польской PGNiG подписан долгосрочный контракт до 2022 года. Однако в последнее время власти этой страны неоднократно заявляли о желании снизить зависимость от российского топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Сейм Польши принял закон о ратификации международного соглашения между Польшей и Данией по делу строительства газопровода Baltic Pipe, который станет важной шагом для энергетической независимости Европейского Союза.

Как стало известно, польским властям придется согласовывать с российским газовым монополистом "Газпромом" проект по строительству газопровода Baltic Pipe.

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