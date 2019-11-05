Европа отреагировала на готовность Украины остановить транзит газа из России

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

"Не думаю, что нам стоит комментировать комментарии. Напротив, мы продолжаем наши усилия на трехсторонней основе в рамках этих переговоров по газовому транзиту", – заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. В подземных хранилищах сейчас наибольшее количество газа, который закачан, чтобы проходил отопительный сезон. С ним мы можем пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или снабжения газа. На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ", – отмечал Оржель.

В России в ответ заявили, что слова Оржеля – это "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа

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