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5 ноября • обновлено в 16:11
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Европа отреагировала на готовность Украины остановить транзит газа из России

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Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

"Не думаю, что нам стоит комментировать комментарии. Напротив, мы продолжаем наши усилия на трехсторонней основе в рамках этих переговоров по газовому транзиту", – заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. В подземных хранилищах сейчас наибольшее количество газа, который закачан, чтобы проходил отопительный сезон. С ним мы можем пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или снабжения газа. На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ", – отмечал Оржель.

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В России в ответ заявили, что слова Оржеля – это "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
газ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А таперича, хитрожопики наши меньшие, слухайте сюда. Для содержания и обслуживания укроГТС необходим транзит газа на уровне 35-40млрд кубов. Если больше-прибыль, меньше-труба убыточна. Снабжение потребителей газа на Украине идёт из транзитный трубы, от которой идут ответвления по регионам. Работает это только в одном направлении "восток-запад". Никакой физический реверс невозможен, хоть усритесь в свои шальвары. Выход у вас один- закупать газ в России либо напрямую, либо продолжать по схеме "Словакия плюс, мозги минус" и молиться укроБогу (Путину), шоб он оставил транзит на уровне окупаемости ГТС. Опыть попрошаеиченства у Москвы у вас есть, начиная с Хмельницкого. Вперёд, и с песней! (тока не про сдохлого щеня...!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Украина теперь все больше и больше унижает рашку как в свое время издевалась та над ней ........... нельзя уступать.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ." Забыли, шо 8-мь из них - технические млрды кубов, без которых оставшийся газ в кол-ве 13,7 млрд. вааще никуда не "потечёт" ...
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фил филипыч
фил филипыч
Григорьев Григорий, и еще 6 на хранении иностранных владельцев. итого 7 в сухом остатке
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