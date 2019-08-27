Европа отказалась от полетов на российских космических кораблях: что произошло

Европейское космическое агентство прекратит полеты своих астронавтов к Международной космической станции на российских кораблях.
"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе" (российский пилотируемый корабль. – Ред.). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", – сообщил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, передает ТАСС.
Однако, по его словам, это может быть временной мерой, поскольку связано с появлением американских кораблей, а также с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС.
В то же время Пишель затруднился сказать, когда агентство может вновь возобновить полеты своих астронавтов на станцию на российских кораблях.
Напомним, что за последние восемь лет к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляли российских, американских и других членов экипажа МКС.
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.
Европейское космическое агентство прекратит полеты своих астронавтов к Международной космической станции на российских кораблях
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