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Европа определилась с датой решения судьбы газопровода в обход Украины

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Европарламент утвердит проект поправки в Газовую директиву Европейского Союза, которая затронет российский газопровод "Северный поток-2, на пленарной сессии в Брюсселе 3-4 апреля.

"На 3 апреля запланирована дискуссия по общим правилам внутреннего рынка Евросоюза по природному газу. Состоится обсуждение доклада комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике о Газовой директиве", – свидетельствует повестка дня сессии законодательного органа Европы.

Голосование по соответствующему документу должно состояться уже в четверг, 4 апреля.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Европа определилась с датой решения судьбы газопровода в обход Украины

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...строительство идет полным ходом)
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Олег
Олег
Заткнуть трубу!
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andrei andrei
andrei andrei
Олег, пердаками хохложопых?😁
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