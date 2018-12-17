Европа не откажется от газопровода Путина: Германия объяснила, что ждет Украину

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что реализация российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с тем, чтобы были соблюдены жизненно важные интересы Украины.

Один из этих интересов заключается в том, что и после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину, передает "Радио Свобода".

"Об этом сейчас ведутся дискуссии", – сказал Альтмаер, добавив, что тонкости этих переговоров очень сложны.

По его словам, Германия не уменьшит зависимость от России тем, что откажется от "Северного потока-2", а затем будет получать российский газ из других трубопроводов.

Министр добавил, что Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения и за счет сжиженного природного газа.

"О большей энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", – резюмировал Альтмаер.

Петер Альтмаер

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".