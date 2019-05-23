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/Новости экономики

Европа нанесла сокрушительный удар по газопроводу Путина

20.6тЧитать материал на украинском

Газовая директива Европейского Союза, которая затрагивает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2", после внесения в нее изменений официально вступила в силу.

"Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня", – сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

"С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств Европейского Союза, которая продлится в течение девяти месяцев", – добавила она.

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В то же время официальный представитель Еврокомиссии отказалась отвечать на уточняющие вопросы журналистов по аспектам применения данного документа, в том числе к газопроводу "Северный поток-2".

Итконен заявила, что воздержится от юридических комментариев в день вступления документа в силу.

Газовая директива ЕС официально вступила в силу

Газовая директива ЕС официально вступила в силу

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Эра использования углеводородов заканчивается. Экология этого уже требует настоятельно. А, бензоколонка вбухивает немеряно средств в трубопроводы. Коню понятно, что капвложения/ инвестиции не вернутся. Стоило повышать пенсионный возраст граждан РФии, чтобы так непродуктивно использовать заработанное? Я так не думаю...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Про таких как вы моя покойная бабушка говорила""хоть ссы в глаза,все Божья роса",вам конкретно дали понять,шо халява кончилась,денюжков за транзит не будет,как бы не извращались ваши хозяева,которые пытаются заставить Россию субсидировать враждебную нам помойку,уверен,наидутся способы отдать вас на содержание тем кто мутил майдаун,и прочие козни против РФ.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Газопровод удар не заметил и продолжил строиться
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