Европа нанесла сокрушительный удар по газопроводу Путина

Газовая директива Европейского Союза, которая затрагивает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2", после внесения в нее изменений официально вступила в силу.

"Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня", – сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

"С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств Европейского Союза, которая продлится в течение девяти месяцев", – добавила она.

В то же время официальный представитель Еврокомиссии отказалась отвечать на уточняющие вопросы журналистов по аспектам применения данного документа, в том числе к газопроводу "Северный поток-2".

Итконен заявила, что воздержится от юридических комментариев в день вступления документа в силу.

Газовая директива ЕС официально вступила в силу

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

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