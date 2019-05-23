Европа нанесла сокрушительный удар по газопроводу Путина

Газовая директива Европейского Союза, которая затрагивает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2", после внесения в нее изменений официально вступила в силу.
"Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня", – сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
"С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств Европейского Союза, которая продлится в течение девяти месяцев", – добавила она.
В то же время официальный представитель Еврокомиссии отказалась отвечать на уточняющие вопросы журналистов по аспектам применения данного документа, в том числе к газопроводу "Северный поток-2".
Итконен заявила, что воздержится от юридических комментариев в день вступления документа в силу.
Газовая директива ЕС официально вступила в силу
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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