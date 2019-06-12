ЕС накажет Россию санкциями еще на год из-за Крыма: все подробности

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Российской Федерацией.

Соответствующие меры были приняты в среду, 12 июня, в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), передает "Интерфакс-Украина".

Теперь решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе.

Данные ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято в июне 2018 года.

"Приветствую согласование постпредами стран Европейского Союза решение о продолжении "крымских санкций" и надеюсь на его быстрое утверждение", – пишет в Twitter постпред Украины при Совете Европы Николай Точицкий.

"Призываю ЕС усилить давление на Россию в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев в Крыму", – резюмировал он.

Вітаю погодження постпредами країн ЄС рішення про продовження "кримських санкцій" та сподіваюсь на його швидке затвердження @EUCouncil.Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 12 июня 2019 г.

Решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничение против Кремля:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram