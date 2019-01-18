Европа может остановить газопроводы в обход Украины: в "Нафтогазе" рассказали как

Европейский парламент может вынести решение, которое остановит строительство "Северного потока-2", а также второй нитки газопровода "Турецкий поток".

"Если Европейский парламент сможет проголосовать о применении директивы для морских газопроводов, то есть большая вероятность, что не будет ни второй нитки "Турецкого потока", ни "Северного потока-2", – заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНИАН.

По его словам, соответствующий вопрос на обсуждение может вынести Румыния, которая председательствует в Европарламенте.

"Я многократно разговаривал с европейскими парламентариями, там есть четкое понимание, что "Северный поток-2" является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС. Поэтому я считаю, что, если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения", – резюмировал Коболев.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​​

​​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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