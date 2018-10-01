Еврономера в Украине: водителям грозят серьезные проблемы

В Украине после принятия законопроекта №8488 водителям на еврономерах грозят штрафы размером в сотни тысяч гривен. Причем растаможить автомобили с иностранной регистрацией смогут далеко не все владельцы таких машин.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Так, чтобы легализовать авто, придется проверять документы и отправиться в страну, в которой оформлено авто. "Не каждый человек, который приобрел машину на еврономерах, может утверждать, что его доверенность легальная. Вполне возможно, что он обратится в компетентные органы иностранного государства для снятия с учета, а ему откажут на основании, что документы, которые он предъявляет, недействительны или получены незаконным путем", - поясняет юрист Ольга Николаенко.

По словам адвоката Александра Плахотника, иногда дешевле выкинуть авто, чем найти, на кого оно оформлено и заплатить налоги и акциз. Так, если машина куплена за 2 тыс. евро, то на растаможку, поездку, оформление документов придется потратить больше, чем заплатили за авто.

Главная проблема - у водителей на еврономерах нет права собственности на авто. Собственником автомобиля до последнего момента остается фирма, на которую она оформлена. Если человек, который купил этот автомобиль, получил всего лишь доверенность и после какого-то периода захочет оформить машину на себя, ему придется искать реального собственника и оформлять документы. Более того, вполне возможно, предполагает юрист, что такие фирмы за переоформление документов попросят дополнительную плату. "Бесплатно никто ничего вам не сделает", - уверен Плахотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.