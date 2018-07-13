МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Еврономера в Украине: Рада приняла кардинальное решение

20.9тЧитать новость на украинском

В Украине уже вскоре может резко сократиться размер акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах, в результате значительно сократится и конечная стоимость купленного за границей авто. Так, акциз на новый автомобиль с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см составит всего 100 евро.

Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств" в пятницу, 13 июля, за основу (265 голосов "за") приняла Верховная Рада Украины. Автор законопроекта - председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. (Чтобы посмотреть результаты поименного голосования доскрольте до конца страницы)

Новости
Из-за авто на еврономерах, в Украине собираются поднять тарифы на автогражданку

В документе предлагают ввести две формулы для подсчета размера акцизного налога с базовыми ставками. Для авто с бензиновыми двигателями базовая ставка – 50 евро, для дизельных двигателей – 75 евро. Размер акциза определяется путем умножения базовой ставки, коэффициентов объема двигателя и возраста автомобиля.

Чтобы определить коэффициент двигателя, его объем необходимо разделить на 1000. Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года. Для этогобазовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля).

Если автомобиль новый, то коэффициент возраста к нему не применяется. При этом акциз считается по той же формуле. Отметим, помимо акциза также придется заплатить НДС (20% от стоимости машины) и ввозную пошлину (10%).

Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. К слову, по старым правилам без льготы акциз на такую машину составил бы 2957,4 евро, а с льготой – 480,6 евро. В то же время за авто на дизельном двигателе с такими же характеристиками по новым правилам необходимо заплатить 540 евро, а по старым 588,6 евро со льготой и 3461,4 евро без нее.

К слову, законопроект в Раде также поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Ко второму чтению документ могут изменить с учетом позиции заинтересованных сторон, в том числе и активистов "АвтоЕвроСила".

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине меняют правила для автолюбителей на еврономерах. Помимо снижения ставок, в парламенте также разработали законопроект, который значительно увеличит штрафы. Его также приняли за основу.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объекты
еврономераналоги
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
5
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Осталось услышать от Воны , что это "завдякы БЮТ...." произошло .
Ответить
1
0
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Хохлы, халява закончилась, за все нужно платить,кто в кастрюле я не виноват.
Ответить
0
2
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Рябинин Владимир, Кацабчег , там по-нашему написано , что акцизы стали меньше , а не больше . Так что разслабся , давильщик турецких помидоров )))))
Ответить
1
0
Морозова Алла
Морозова Алла
Рябинин Владимир, а то что налоги сократились в разы-ты,ущербное ,даже не состоянии осмыслить?
Ответить
1
0

Наши блоги