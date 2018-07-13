Еврономера в Украине: Рада приняла кардинальное решение

В Украине уже вскоре может резко сократиться размер акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах, в результате значительно сократится и конечная стоимость купленного за границей авто. Так, акциз на новый автомобиль с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см составит всего 100 евро.

Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств" в пятницу, 13 июля, за основу (265 голосов "за") приняла Верховная Рада Украины. Автор законопроекта - председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. (Чтобы посмотреть результаты поименного голосования доскрольте до конца страницы)

В документе предлагают ввести две формулы для подсчета размера акцизного налога с базовыми ставками. Для авто с бензиновыми двигателями базовая ставка – 50 евро, для дизельных двигателей – 75 евро. Размер акциза определяется путем умножения базовой ставки, коэффициентов объема двигателя и возраста автомобиля.

Чтобы определить коэффициент двигателя, его объем необходимо разделить на 1000. Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года. Для этогобазовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля).

Если автомобиль новый, то коэффициент возраста к нему не применяется. При этом акциз считается по той же формуле. Отметим, помимо акциза также придется заплатить НДС (20% от стоимости машины) и ввозную пошлину (10%).

Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. К слову, по старым правилам без льготы акциз на такую машину составил бы 2957,4 евро, а с льготой – 480,6 евро. В то же время за авто на дизельном двигателе с такими же характеристиками по новым правилам необходимо заплатить 540 евро, а по старым 588,6 евро со льготой и 3461,4 евро без нее.

К слову, законопроект в Раде также поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Ко второму чтению документ могут изменить с учетом позиции заинтересованных сторон, в том числе и активистов "АвтоЕвроСила".

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине меняют правила для автолюбителей на еврономерах. Помимо снижения ставок, в парламенте также разработали законопроект, который значительно увеличит штрафы. Его также приняли за основу.