Еврономера в Украине: Гройсман сказал, что изменится

Изменение законодательства позволит усилить контроль над ввозом в Украину авто с еврономерами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что сейчас есть несколько инициатив в Верховной Раде.

"Нужно, чтобы этот вопрос был нормирован на законодательном уровне. Сейчас есть несколько инициатив в парламенте. Когда законодательство будет изменено, таможня и Национальная полиция получат больше полномочий для реагирования на такие вещи. А сейчас как? Едет, например, гражданин Литвы, проходит границу, затем оставляет свою машину в каком-то городе и возвращается на поезде. А авто на "евробляхах" остается в Украине", - пояснил Гройсман.

По его словам, также на границе нужен тщательный дублирующий контроль различных правоохранительных органов, чтобы не было сращения, фото- и видеофиксация.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Юрий Луценко и премьер Владимир Гройсман прошлись по таможенникам за авто на еврономерах.