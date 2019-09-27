Евробонды на $110 млн: Украина вернула крупный долг

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году.

Общая сумма выплаты составляет 110,7 миллиона долларов, сообщает Finance.ua.

Срок обращения евробондов – 15 лет. Полностью этот долг государство погасит лишь в 2032 году.

Ставка по кредиту составляла 7,37% годовых.

Часть евробондов Министерство финансов потратило, чтобы погасить долги по евробондам, выпущенным в 2015 году.

Тогда ведомство реструктуризировало государственную задолженность.

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине до конца года нужно заплатить по долгам 169 млрд грн – 71,4 млрд в гривнях, а остальное в валюте.

При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году – 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае – 77,8 млрд грн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся