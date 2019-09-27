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27 сентября • обновлено в 19:47
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Евробонды на $110 млн: Украина вернула крупный долг

1.7т Читать материал на украинском

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году.

Общая сумма выплаты составляет 110,7 миллиона долларов, сообщает Finance.ua.

Срок обращения евробондов – 15 лет. Полностью этот долг государство погасит лишь в 2032 году.

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Ставка по кредиту составляла 7,37% годовых.

Часть евробондов Министерство финансов потратило, чтобы погасить долги по евробондам, выпущенным в 2015 году.

Тогда ведомство реструктуризировало государственную задолженность.

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине до конца года нужно заплатить по долгам 169 млрд грн – 71,4 млрд в гривнях, а остальное в валюте.

При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году – 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае – 77,8 млрд грн.

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Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Не долг выплатила, а проценты: тело долга не изменилось
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Lisitsin Vitalii, главное - как это "Обоз" обзовёт ...
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