"Евробляхеров" ждут огромные проблемы: до штрафов в 170 тыс. осталось несколько месяцев 

В мае 2019-го украинцев на еврономерах ждут драконовские штрафы. Если раньше без причины полиция не могла остановить машину на еврономерах, в этом году правоохранители получат доступ к информации о том, как долго машина находится на территории страны.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Полиция обязана письменно информировать органы доходов и сборов об обнаружении нецелевого использования, передачи транспортных средств тем, кто не ввозил такое авто", – говорится в законе.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

если задержал на от 1 до 10 суток – 340 грн;

если задержал от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Кроме того, ужесточают правила для иностранцев, которые приезжают в Украину на автомобилях без регистрации. Если по действующему закону они фактически могут завезти целый автопарк, то после вступления в силу нового закона сделать это будет практически невозможно. Так, один автомобиль можно будет привезти на год без гарантий, а на каждый следующий фирма, на которую оформлена машина, должна подтверждать готовность оплатить растаможку в случае нарушения таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режим временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!