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"Евробляхеров" ждут огромные проблемы: до штрафов в 170 тыс. осталось несколько месяцев 

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В мае 2019-го украинцев на еврономерах ждут драконовские штрафы. Если раньше без причины полиция не могла остановить машину на еврономерах, в этом году правоохранители получат доступ к информации о том, как долго машина находится на территории страны.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Полиция обязана письменно информировать органы доходов и сборов об обнаружении нецелевого использования, передачи транспортных средств тем, кто не ввозил такое авто", – говорится в законе.

Какие штрафы вводят:

  • за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

  • повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

  • если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

  • если задержал на от 1 до 10 суток – 340 грн;

  • если задержал от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

  • от 30 суток – 170 000 грн.

"Евробляхеров" ждут огромные проблемы: до штрафов в 170 тыс. осталось несколько месяцев 

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Кроме того, ужесточают правила для иностранцев, которые приезжают в Украину на автомобилях без регистрации. Если по действующему закону они фактически могут завезти целый автопарк, то после вступления в силу нового закона сделать это будет практически невозможно. Так, один автомобиль можно будет привезти на год без гарантий, а на каждый следующий фирма, на которую оформлена машина, должна подтверждать готовность оплатить растаможку в случае нарушения таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Еврономерарастаможка
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