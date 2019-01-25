''Евробляхеров'' начнуть жестко наказывать: озвучены огромные суммы штрафов

В Украине с конца мая 2019 года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тыс. гривен. В отдельных случаях авто могут даже конфисковать.

Такую информацию обнародовала пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области. Отмечается, что наказание грозит не только владельцам, но и водителям таких авто.

"Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тыс. грн, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто", - отметили в пресс-службе.

При этом в ГФС напомнили, что вступили в силу законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части о налогообложении и растаможке авто на еврономерах.

Одной из норм предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 до 24 ноября 2018 года и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Уже с мая 2019 года правоохранители будут применять жесткие финансовые санкции, вплоть до конфискации транспортного средства к водителям за нарушение таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз".

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков — 207,4 тыс.

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