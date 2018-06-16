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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Евробляхаос: виден свет (и о налоге на [само]убийство)

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Налоговый комитет ВР, большинство фракций, Минфин и Автобляхмайдан близки к урегулированию проблемы таможенных автоплатежей через Закон, предложенный достаточно большим количеством депутатов разных фракций, включая меня.

Основные положения:

резкое снижение всех автоплатежей на границе: акциза — в разы, а следовательно — и НДС, пошлин, сбора в Пенсионный фонд;

распространение новых платежей и на то, что уже ввезено, задним числом;

ужесточение действующих и введение новых штрафов за неправомерные операции с транзитными и временно ввезенными авто.

То есть платить будут гораздо меньше, чем платили или должны были платить раньше, но все, иначе будет очень больно.

Хорошо было бы развернуть в том же ключе и всё налоговое законодательство.

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Параллельно набирает силу проект увеличения в полтора (два) раза акциза за ввоз старых — сверх 15 (20) полных лет эксплуатации — автомобилей. Это уже чисто мера общественной безопасности, поскольку такие груды движущегося металла представляют собой угрозу жизни, и отбить охоту здесь надо срочно.

Впрочем, в базовый готовящийся Закон этот налог на убийство/самоубийство пока не входит, но рано или поздно дойдёт дело и до него. Как и до льгот по ввозу электромобилей.

Время всё равно всё расставит по своим местам, и лучше ему не сопротивляться.

Сопротивляться нужно банде МВФ и вскормленным ею врагам Украины изнутри — как правило, грантоедам, но это уже совсем другая история. Надеюсь, из самого ближайшего будущего.

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Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Место
Украина
Объект
налоги

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