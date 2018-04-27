Евро упадет: появился курс валют после майских праздников

На среду, 2 мая, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют.

Согласно информации пресс-службы НБУ, американский доллар потеряет 4 копейки и будет стоить 26,19 грн, по сравнению с показателями 27 апреля.

Евро упадет на 30 копеек и будет стоить 31,61 гривен.

Стоит отметить, что 27 апреля доллар стоил 26,23, а евро – 31,91 гривен. Положение национальной валюты было нестабильным всю рабочую неделю. До среды курс падал, после – ситуация изменилась.

Как сообщал "Обозреватель", эксперты спрогнозировали укрепление гривни в мае. Есть вероятность, что усредненный курс доллара будет колебаться в среднем около 26,5 грн.