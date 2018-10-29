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Евро приблизился к психологической отметке: опубликован курс

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни в понедельник, 29 октября, по отношению к евро на отметке 32,06 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем европейская валюта подешевела на 26 копеек, говорится на сайте регулятора.

Курс гривни по отношению к доллару НБУ установил на уровне 28,26 грн/€. Таким образом, американская валюта подешевела на 7 копеек.

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В то же время средний курс продажи доллара в банках упал на 3 копейки и составил 28,32 грн/$. Средний курс гривни к европейской валюте в продаже вырос на 4 копейки до – 32,43 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
НБУ
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