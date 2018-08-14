Экспресс в "Борисполь" могут запустить уже в этом году - Евгений Дыхне

Глава Авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины, первый заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне рассказал OBOZREVATEL о железнодорожном сообщении с аэропортом, увеличении пассажиропотока и сотрудничестве с "Укрзалізницею".

- Недавно премьер Владимир Гройсман был в аэропорту "Борисполь" с инспекцией хода строительства рельсового сообщения. Как скоро можно будет добраться в аэропорт с помощью железной дороги?

- На самом деле можно сказать, что мы получили подарок от "Укрзалізниці" и Кабмина в текущем году в виде железнодорожного сообщения с аэропортом. В стратегическом плане развития заложена обязательная необходимость такого сообщения на уровне пассажиропотока 15 миллионов человек в год. Согласно нашим прогнозам, такой оборот мы получим уже в следующем году. И это самый яркий аргумент для экспертов-скептиков, которые любят во всех, даже самых правильных начинаниях, находить зраду, и рассказывают о нерентабельности железнодорожного сообщения.

Это правильный проект государственной важности. Во-первых, сообщение с аэропортом должно быть регулярным, гарантированным. Во-вторых, он реализован "малой кровью". Сами посудите. "Воздушный экспресс" был запроектирован под электропоезд китайского производства. Общая стоимость проекта составляла около 370 миллионов долларов. А текущий проект реализуется на базе рельсовых автобусов "Pesa", которые ранее эксплуатировались Львовской железной дорогой, и в стоимости подешевел более чем в 10 раз.

Надеюсь, уже в этом году я сам как пассажир смогу воспользоваться услугами поезда и оценить удобство этого вида транспорта.

- То есть в следующем году вы планируете выйти на пассажиропоток около 15 миллионов в год? А в текущем?

- В текущем году мы обслужим 12,5 миллионов пассажиров. Вообще, аэропорт "Борисполь" последние три года показывает существенный и стабильный рост как в финансовых показателях, так и в пассажиропотоке благодаря правильно выбранной хабовой стратегии, которая была утверждена указом президента Украины. Как результат, в мае текущего года мы возглавили авторитетный рейтинг ACIEurope как самый быстрорастущий в своей категории аэропорт; вошли в тридцатку крупнейших налогоплательщиков Украины.

За полугодие 2018 года платежи в бюджеты превысили запланированные финпланом на 52%. За этот период мы заработали для государства более 1 миллиарда гривен.

- Возвращаясь к железной дороге, как вы в целом оцениваете текущую работу "Укрзалізниці"? До аэропорта вы ведь работали директором по пассажирским перевозкам?

- Я в 2014 году перешел с железной дороги в аэропорт, а Скоростную компанию в "Укрзалізниці" возглавил человек, ранее работавший в нашей команде в аэропорту главным инженером. Он - кадровый железнодорожник, квалифицированный, ответственный. Поэтому оценивать пассажирское хозяйство мне с нынешней позиции трудно, так как существует некий конфликт интересов. Мы, можно сказать, конкуренты. Мы боремся за пассажира, особенно в сегменте внутренних перелетов со скоростными поездами "Интерсити". При раннем бронировании цена на билет в самолет и первый класс скоростных поездов уже практически сравнялась. И я в этом вопросе выступаю за чистые конкурентные условия.

Безусловно, о них рано говорить, пока железная дорога продолжает выполнять социальную функцию и по цене килограмма колбасы вынуждена продавать билеты в ночных поездах и поездах дальнего следования.

Нельзя не отметить огромные успехи ПАТ "Укрзалізниця" в вопросах корпоративного управления. В частности, совсем недавно там был сформирован наблюдательный совет. Его возглавил Шевки Аджунер, человек с колоссальным опытом. Также в него вошел Даниэль Билак – человек, который эффективно способствовал модерации вопросов аэропорта "Борисполь" с авиакомпанией Ryanair. Другие члены наблюдательного совета знакомы мне в меньшей степени, однако их послужные списки говорят о себе сами. Самое важное, что члены набсовета отобраны на открытом конкурсе согласно квалификации и опыту.

Аэропорт пока “в очереди” на формирование наблюдательного органа, и я искренне надеюсь, что он будет не менее звездным.

- Раз уже вы сами подняли эту тему. В СМИ какое-то время назад появилась информация о том, что с приходом в Скоростную компанию менеджера из “Борисполя” там якобы незаконно сменили контрагента по вопросам предоставления рекламы в поездах и завели туда компанию, оперирующую в “Борисполе”. Вы что-то об этом знаете?

- Знаю, что предоставление рекламных услуг в аэропорту “Борисполь”, ровно как и в "Укрзалізниці", является непрофильной деятельностью. Другой вопрос - экономическая эффективность от передачи права заниматься транзитной рекламой должна быть высокой, а сама деятельность профессиональной. То есть контрагент должен иметь соответствующий опыт рекламы в транспортных предприятиях, поскольку это связано с определенной спецификой деятельности. И если эти два критерия при выборе рекламной компании были соблюдены, то не вижу причин для беспокойства.

Без сомнения, всегда остаются те, кто не выиграл. Проиграл, следовательно, остался недоволен. Ищите, кому выгодны возмущения.

- На своем Facebook вы опубликовали обращение профсоюза ГАП “Львовские авиалиний” к Владимиру Гройсману. Не могли бы вы прокомментировать, ведь судя по датам - дело давно минувших дней. Почему тема стала вновь актуальной?

- Да. Пресс-служба мне принесла эти бумажки, и я не удержался. Прежде чем включиться в суть происходящего, решил исправить орфографические ошибки. У меня было просто дежавю. Такие же письма от того же “городского сумасшедшего” я получал 10 лет назад.

К слову, ухвала Высшего специализированного суда 2013 года поставила жирную точку в судебных исках этого странного, несуществующего профсоюза к ГАП “Львовские авиалинии”. Во-первых, человек, который пишет эти безграмотные письма на протяжении последних 10 лет, не имеет на это представительских функций от своего же профсоюза; во-вторых, этот профсоюз не имеет никакого отношения к предприятию ГАП “Львовские авиалинии”.

А если разбираться в сути, то, как я уже говорил, всегда нужно смотреть, кому это выгодно. Когда два года назад был конкурс на вакантную должность Генерального директора “Международного аэропорта “Борисполь”, в интернете появилось много заказухи, направленной на мою дискредитацию. Рассказывали про моего сына, который якобы получил в подарок недвижимость к своему 18-летию. Забыли только сообщить, что подарок он получил от своей бабушки. А сама недвижимость является нашим семейным активом многие годы.

Сегодня я ни в каких конкурсах участия не принимаю, никуда не баллотируюсь, политикой не занимаюсь и не планирую. Единственный вывод, который напрашивается - эта низкопробная заказуха направлена на Сергея Подгородецкого. Он, можно сказать, мой бывший подчиненный периода работы в ГАП “Львовские авиалинии”. Позже он работал руководителем авиакомпании. А теперь он сотрудник "Укрзалізниці".

И если у Сергея есть какие-то амбициозные планы или его принципиальная жизненная позиция стала кому-то костью в горле, то я желаю ему удачи, чтобы это преодолеть.

Это еще один успешный пример перетекания кадров между авиацией и железной дорогой.