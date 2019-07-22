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"Этот день настал!" Украина нарастила импорт газа до максимума

1.7т Читать материал на украинском

Импорт газа в Украину достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей

"Этот день настал! Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м. Знаковое событие", – сообщил в Facebook директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Однако, по его словам, Украина еще не может использовать всю свою инфраструктуру на границе, так как большая ее часть все еще контролируется российский газовым монополистом "Газпромом".

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"Он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам. Уверен, что с 01/01/2020 у нас эта проблема уйдёт вместе со старым транзитным контрактом и мы начнём работать по европейским правилам на всех ГИС на границе", – добавил директор компании "Оператор ГТС Украины".

Макогон подчеркнул, что если бы работали европейские правила, то Украина могла бы сейчас импортировать 366 млн куб. м. В частности, 66 млн куб. м – физически и еще 300 – виртуально путем замещения транзитных объемов.

Импорт газа в Украину достиг 66,3 млн куб. м

Импорт газа в Украину достиг 66,3 млн куб. м

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
газ
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Крым Андрей
Крым Андрей
По европейским нормам бы вы, уродцы, уже давно должны были бы разделить нафтогаз и оператора магистрального газопровода. С которым Газпром мог бы вести переговоры. Но всё никак не сподобитесь.
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Сало Уронили
Сало Уронили
у нас эта проблема уйдёт вместе со старым транзитным контрактом .а нового не будет.
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