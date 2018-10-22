’’Это вымогательство!’’ Как украинцев заставляют платить за ''чужой'' газ

В Украине около 3,3 млн семей платят за газ по нормативам из-за отсутствия счетчиков. Это почти каждый четвертый бытовой потребитель. В Минэнерго уверены: нормативы нужно повышать, а украинцы без приборов учета не доплачивают почти 2,6 млрд грн.

В то же время сами украинцы жалуются: компании корректируют платежки на свое усмотрение и платить приходится "за воздух". К примеру, в Киеве почти пять месяцев не было горячей воды и теперь "Киевгаз" заставляет потребителей без счетчиков заплатить почти на 40% больше. Там, руководствуясь постановлениям, произвели "корректировку". Даже если пользовались электрическим бойлером, платить придется за газ, который якобы использовали для подогрева воды в ведрах и тазиках.

OBOZREVATEL разобрался, как платят за газ украинцы без счетчиков и кто переплачивает.

Заплати за отсутствие воды

Миллионы семей платят за газ по нормативам. Так, согласно постановлению Кабмина №203, если есть только газовая плита (большинство жильцов многоквартирных домов), платить нужно за 3,3 кубометра на каждого человека. К примеру, если в квартире прописано четверо, каждый месяц газовое предприятие будет присылать платежку за 13,2 куба.

При этом в этом же постановлении сказано: если отсутствует центральное горячее водоснабжение, "норма" увеличивается до 5,4 куба/чел. То есть почти на 40%. Логика таких правил простая: если нет горячей воды, семья будет использовать больше газа и нагревать воду на плите. Однако, норма увеличивается даже в том случае, если горячая вода есть – установлен электрический бойлер.

К примеру, в столице, где около пяти месяцев не было горячей воды, начали присылать платежки с "коррекцией" оплаты. Даже если установлен электрический бойлер, за газ все равно придется заплатить так, будто его сжигали для подогрева воды в кастрюлях и ведрах. На "горячую линию" "Киевгаза" и на официальную страницу компании в Facebook. Жители столицы жалуются: "за что платить, если установлен электрический бойлер?", "это грабеж!".

В ответ пресс-служба компании сообщила: "Часть абонентов, что на сегодняшний день рассчитывается в соответствии с показаниями счетчика, могла получить доначисления за прошлые периоды еще до установления коммерческого учета. Дополнительно отмечаем, что наличие электрического водонагревателя не является основанием для неприменения доначислений". То есть независимо от того, есть бойлер или его нет, платить за газ по завышенному нормативу все равно приходится.

А вот мнение экспертов о том, стоит ли пересматривать постановление правительства, расходятся. Так, в то время как в профильной комиссии уверены: нормативы наоборот занижены и их необходимо пересматривать в сторону увеличения, часть экспертов уверена: в документе необходимо указать "при отсутствии горячего водоснабжения или электрического бойлера". В таком случае те украинцы, которые установили бойлеры и перестали пользоваться горячим водоснабжениям, не будут переплачивать в случаи, если поставщик на время отключает горячую воду.

Что будет с нормативами: нет счетчика – плати больше

"Дело в том, что постановление писалось еще три года назад. Пик установки электрических бойлеров – последние несколько лет. Конечно, сам документ написан таким образом, что он просто не учитывает возможность отказаться от горячего водоснабжения и при этом не увеличить потребления газа. Конечно, нужно при отсутствии горячего водоснабжения и наличии электрического бойлера норму не менять", - уверен эксперт в сфере энергоэффективности Александр Яцко.

А вот в Минэнерго придерживаются другого мнения. Там предлагают повысить все газовые нормативы. Согласно разработанному проекту постановления, норматив на плиту предлагают повысить до 5,8-8,8 кубометров (зависимо от сезона), а на плиту при отсутствии горячей воды - до 8,3 - 17,3 кубометра.

Александр Яцко уверен: единственный способ платить меньше – установить квартирный газовый счетчик. Тогда в платежках будет указаны те кубометры, которые на самом деле потратили. В таком случае повышение нормативов вовсе не отобразится на платежках.

"В тариф уже входит установка счетчиков. Согласно закону, всех потребителей должны обеспечить приборами учета. Газ – такой же товар, как морковь или гречка. Вот вы же взвешиваете гречку, а потом оплачиваете. Представьте, если вы хотите купить гречку, а вам предлагают заплатить за то количество, которое "в среднем используют". Хотя сами вы можете ограничиться 100 граммами, но платить придется за килограмм", - рассказывает Яцко.

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