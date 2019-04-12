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"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах

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В Украине в продукции Нежинского консервного завода нашли посторонние предметы, что возмутило пользователей социальных сетей.

"Если кто-то из девушек, работающих на Нежинском консервном заводе, потерял заколку – она у нас, нашли в банке баклажанов. Захар чуть не проглотил, но спасли чудом", – пишет в Facebook журналистка Нелли Ковальская.

"Я бы их засудил", – заявил Дмитрий Симанский.

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"Это акция "сюрприз в каждой банке", – иронизирует Владимир Песоцкий.

"Ужас", – резюмировала Анна Микитюк.

"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах
"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах
"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах
"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах
"Это ужас": украинцев возмутил "сюрприз" в консервах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Крыма нашли в пище паразитов и другую ползучую живность – показали зараженную рыбную консерву и хлеб "Дерекой" с большим насекомым, похожим на таракана.

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Место
Украина
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