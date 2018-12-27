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''Это стало потрясением'': фондовый рынок США показал феноменальный рост

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Фондовые торги в Соединенных Штатах по итогам прошедших суток показали самый значительный рост индексов впервые с марта 2009 года.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 1086 пунктов (+4,98%), достигнув отметки 22878,45. Это самый мощный рост данного показателя на протяжении одной торговой сессии в истории, сообщает РБК.

Индекс S&P 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний, по итогам торгов вырос на 116,6 пункта (+4,96%), до отметки 2467,70.

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По словам экспертов, этому способствовал рост котировок бумаг Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil и Chevron более чем на 8%. При этом акции Apple и Nike показали рост более чем на 7%.

В то же время индекс NASDAQ увеличился на 361,44 пункта (+5,84%), до 6554,36.

"Я могу описать это лишь одним словом: изумление. Это стало потрясением, и вы, возможно, никогда в жизни больше не увидите такой ценовой активности", – заявил трейдер инвестиционной компании RW Baird&Co Майкл Антонелли.

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Управляющий инвесткомпанией Fort Pitt Capital Ким Форрест считает, что одной из причин резкого роста биржевых индексов стала информация о том, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сохранит свой пост. После этого встревоженность участников рынка касательно последствий его ухода стихла.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками возможность увольнения Пауэлла. Однако глава Минфина Стивен Мнучин опроверг эти данные, позже в Белом доме подтвердили, что Пауэлл останется главой ФРС.

''Это стало потрясением'': фондовый рынок США показал феноменальный рост

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлая неделя стала худшей для американских бирж за последние десять лет – S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением. По словам экспертов, биржи всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста.

При этом их обрушению поспособствовал "большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов". Частичная приостановка работы правительства США из-за проблем с голосованием по бюджету еще больше усилила беспокойство инвесторов перед праздниками.

Читайте все новости по теме "Фондовый рынок" на OBOZREVATEL.

Тема
Фондовый рынок
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Весь вопрос в том, куда пойдет цена дальше, продолжится снижение или же начнется постепенное восстановление. Тот же Доу ещё в начале декабря был 25800 пунктов...
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