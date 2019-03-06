"Это средневековье": в Крыму забили тревогу из-за проблем с банками

В оккупированном Крыму местные жители пожаловались на проблемы с обслуживанием банков, которые работают на территории аннексированного полуострова.

"Нужно было оплатить госпошлину 200 рублей (более 80 гривен. – Ред.), и я убила на это целый час. Заняла очередь в кассу, потом оказалось, что нужно к оператору, отстояла очередь к оператору, потом оказалось нужно опять в кассу, остояла очередь в кассу, потом оказалось нужно второй раз к оператору и опять очередь. И стоит это удовольствие 50 рублей (более 20 гривен. – Ред.)", – приводит слова крымчанки Ольги Печениной блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Это средневековье", – пишет еще один местный житель Николай Андреев.

В то же время пользователи с материковой части Украины отметили, что с украинскими банками подобных проблем нет.

"Сижу дома перед компьютером, пью кофе и делаю все операции по оплатам. Когда на выезде проделываю все операции через смартфон. Лепота! Читаю ваши комментарии как новости из джунглей Амазонки. Правда не разу там не был", – подчеркнул Олег Зарудный.

"Уплатить коммунальные, пополнить счет, билет на поезд купить и сбросить кому угодно куда угодно деньги", – заявил Александр Синий.

Зарегистрирован в Привате. Сижу дома перед компьютером, пью кофию и делаю все операции по оплатам, Когда на выезде проделываю все операции через смартфон. Лепота!Читаю ваши коментарии как новости из джунглей Амазонки. Правда не разу там не был, — Олег Зарудний (@Zarudniy609) 4 марта 2019 г.

Уплатить коммунальные, пополнить счёт, билет на поезд купить и сбросить кому угодно куда угодно деньги, а ещё оплата частями есть для покупок. Люблю приват-24 — Александр Синий (@arhysenia) 4 марта 2019 г.

Напомним, в Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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