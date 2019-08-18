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"Это справедливо?" Разумков предложил повысить нардепам зарплату

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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народным депутатам стоит повысить зарплату.

В интервью НВ Разумков заявил, что нардепы получают хорошую зарплату, однако недостаточную на фоне минимальной.

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36−37 тыс. грн, с доплатами — до 50 тыс. грн — это справедливо? Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - сказал он.

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При этом Разумков не назвал сумму, которая была бы достаточной для нардепа, добавив, что "нужна экспертная дискуссия".

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Фото: Наталия Кравчук / НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, Разумков также считает невозможным завершение войны на Донбассе в ближайшем будущем.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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