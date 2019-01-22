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/Новости экономики

''Это шантаж!'' Украину разозлил газовый ультиматум России

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Украина посчитала манипуляцией и шантажом контракт, который предложил "Газпром" на Трехсторонних переговорах по газу.

Как пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, пока нет никаких гарантий того, что Россия продолжит транзит газа после запуска "Северного потока-2".

"Газпром" продолжил фактически шантаж: настоящие переговоры по транзиту могут быть только после "восстановления баланса в отношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом", — сказано в сообщении.

По мнению российского монополиста, это может произойти либо в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае "мирового соглашения".

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При этом Европейская комиссия вчера подчеркнула, что баланс в отношениях компаний уже восстановлен в предусмотренный контрактом способ — в международном арбитраже, утверждает Витренко.

''Это шантаж!'' Украину разозлил газовый ультиматум России

В то же время Газпром не ставит никаких требований по анбандлингу (передача украинской ГТС независимому от "Нафтогаза" оператору. — Ред.), подчеркивает он.

"Это важно зафиксировать, в частности для того, чтобы потом нас не обвиняли в том, что о транзите не удалось договориться из-за отсутствия анбандлинга", — добавил коммерческий директор Нафтогаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брюсселе (Бельгия) 21 января состоялась Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Ключевым вопросом стала перспектива продления транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года с момента окончания текущего контракта.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы в жопе тут уже не получится ставить условия . Что дадут то дадут. Можно считать что у хахлов наступил субботник. Ебут бесплатно хорошо обслужат может дадут подачку
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да, это явный шантаж. И что? Имеете полное право транзит прекратить.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
У Газпрома сильные позиции, потому он имеет полное право диктовать условия.
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