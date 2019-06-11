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/Новости экономики

"Это сдача интересов": в сети указали, чего добивается Кремль от Украины по газу

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Российский монополист "Газпром" пытается навязать Украине невыгодные условия поставок газа.

"Газпром" признал, что без транзита через ГТС Украины он будет в пролете. Но это поражение они хотят компенсировать навязыванием нам поставок газа", – пишет в Twitter блогер Злой Одессит.

По его словам, Украина ни при каких обстоятельствах не должна покупать газ у Российской Федерации.

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"Это сдача национальных интересов чего и добивается Кремль", – резюмировал блогер.

"Газпром" пытается навязать Украине невыгодные условия газа

"Газпром" пытается навязать Украине невыгодные условия газа

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург.

Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, который подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины.

Впервые на газовые переговоры в Москву Медведчук и Бойко поехали 22 марта. Там кум Путина заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией.

При этом тогда глава "Газпрома" заявил, что готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

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Персона
Злой одессит
Место
Украина
Теги
ГазпромНафтогаз Украины
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Точно. Украина ни в коем случае не должна покупать газ у России. Россия и так найдет, кому его продать. А гордые копатели Черного моря должны быть выше мирской суеты и вообще, скоро пойдут по воде, аки по суше.
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CARGO 100
CARGO 100
"Но это поражение они хотят компенсировать навязыванием нам поставок газа", – пишет в Twitter блогер Злой Одессит." Тупой Одессит, а каким образом?
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