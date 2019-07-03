"Почистить ряды": новый глава украинской таможни пообещал радикальные изменения

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов предложил пять основных моментов реформы таможни.

Как заявил он в интервью "Экономической правде", никаких задач ни правительство, ни президент перед ним не ставили.

"Ясно одно: таможня - это проблема. Из нее нужно создать что-то хорошее, что-то, не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, "пиджаками", "скрутками". О том, как решать эти проблемы, к сожалению, нет какого-то одного рецепта. Надо делать одновременно все. Я предлагал пять основных вещей", - заявил Нефедов.

Максим Нефьодов trust.ua

По его словам, первое, это электронизация, как основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью.

"И в сфере закупок, и на таможне государство, к сожалению, не может себе позволить качественных высокооплачиваемых служащих. На таможне сейчас работает 10,3 тыс человек. Их нельзя просто так уволить и набрать новых. Мы должны двигаться путем максимальной автоматизации процессов. С одной стороны, это упростит работу государственных служащих, а с другой - уменьшит возможности для принятия коррупционных решений. Плюс это упростит торговлю. Электронизация является мощным элементом улучшения бизнес-климата", - отметил Нефьодов.

Глава налоговой назвал второй задачей на посту - кадровую реформу. "Кадровые изменения в любой организации одинаковы. Нужно понять, кто наши сотрудники, как планируем нанимать новых, как их научить и как потом оценивать, кого повышать, а кого увольнять", - прояснил он.

Нефьодов также добавил, что хотел бы радикально изменить организационную структуру Государственной налоговой службы.

"Я бы очень хотел радикально почистить ряды таможенников, но сейчас это физически невозможно. Это будет постепенный холистический (целостный. - Ред.) процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - годичные,, трехлетние, пятилетние. Хочу получить возможность устанавливать для них не только индивидуальные, но и групповые KPI", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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