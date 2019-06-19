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"Это позор!" В России назвали сверхострую проблему

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России является позором для страны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, внесенные бюджетные поправки являются техническими и учитывают прогнозы. В частности число граждан, которых планируется вывести из бедности, уменьшилось с 2,5% до 1%.

"Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — заявил Кудрин.

Бедность в России

Бедность в России

vestifinance.ru

Он добавил, что бедность является "позором" для России, где более 12% или около 19 млн бедных. Кудрин заметил, что им нужно помогать активнее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

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Персона
Алексей Кудрин
Место
Россия
Теги
Новости Россиибедность
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