"Это позор!" В России назвали сверхострую проблему

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России является позором для страны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, внесенные бюджетные поправки являются техническими и учитывают прогнозы. В частности число граждан, которых планируется вывести из бедности, уменьшилось с 2,5% до 1%.

"Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — заявил Кудрин.

Бедность в России vestifinance.ru

Он добавил, что бедность является "позором" для России, где более 12% или около 19 млн бедных. Кудрин заметил, что им нужно помогать активнее.

Говорили о бедности, которую я считаю позором для нашей страны. Я назвал в интервью цифру в 12,5 миллионов, но имел в виду проценты. Более 12% бедных в стране - это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

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