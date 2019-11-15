Это позор: Рева назвал бюджет-2020 самым антисоциальным за десять лет

Верховная Рада Украины 14 ноября проголосовала в целом за проект государственного бюджета Украины на 2020 год, в котором предусмотрено сокращение расходы на социальную сферу на 12,5 млрд гривен.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, назвав бюджет-2020 самым антисоциальным с 2000 года.

"Впервые в бюджете на следующий год идет сокращение социальных расходов на 12,50 грн. Из них минус 10,5 на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сократили финансирование государственной адресной помощи", – сказал экс-чиновник.

В первую очередь Рева обратил внимание на сокращение программы жилищных субсидий с 58 млрд грн до 47,5 млрд. Учитывая повышение цены на газ уже в ноябре на 14,7%, введение с 1 января 2020 рыночных цен на газ для населения, а также заявленную возможность роста цен на электроэнергию, что повлечет за собой повышение коммунальных тарифов, чиновник отмечает, что это должно быть отражено в системе субсидий.

В Украине выросла цена на газ

"Понятно, что рост коммунальных платежей повлечет за собой увеличение потребности в субсидии. Чтобы уменьшить эту потребность в бюджете закладывается повышение прожиточного минимума до 4251 грн. На практике это повышение означает, что доходы людей, у которых они наименьшие, должны расти. Что делает правительство, они сейчас вносят изменения в постановления о субсидиях и меняют формулу их назначения с 15% совокупного дохода семьи до 20%", – говорит экс-министр.

"Для семьи, которая имеет минимальный доход, например, человек получает пенсию в 2 тыс. гргн а женщина – 1654 грн, то есть на уровне прожиточного минимума, вместе это 3564 грн. Если верить правительству, то семья должна иметь минимальный доход 8502 грн. Итак пенсионерам надо доплатить еще 5 тыс. грн. Так вот, им не только не доплачивают, но и забирают 100 грн за счет изменения в формуле", – объясняет Рева.

Также под сокращение попали расходы на госпомощь на 1,5 млрд грн, говорит бывший чиновник, и для сравнения добавляет: "Перед вторым чтением они добавили 2,5 млрд грн СБУ, где сегодня официально работает 25 тыс. человек, на программы соцзащиты после первого чтения они добавили аж 2 млрд грн, там, где почти 13 млн человек".

Неутешительные прогнозы и для учителей, после провала голосования за разработанное прежним правительством постановление, которое предусматривало поэтапное увеличение зарплат учителям, они могут рассчитывать только на 9% увеличение зарплаты.

Еще одна проблемная статья в бюджете – это расходы на пенсионное обеспечение украинцев, отмечает Рева.

"В прошлом бюджете было заложено 167 млрд гривен дотаций, затем мы добавили Пенсионному фонду почти 6,7 млрд для выплат единовременного пособия за счет "евроблях", а потом еще добавили почти 8 млрд грн, так как не хватало на текущую индексацию. То есть, в целом это немного 182 млрд, а они закладывают 173 млрд, на 9 млрд меньше. Простите, если текущие выплаты требуют 182 млрд, как они будут индексировать пенсии с 1 января военным, а с 1 апреля всем остальным?", – спрашивает бывший министр.

Пенсии 112.ua

Резюмируя, Рева назвал закон о бюджете-2020 позорным: "Этих самокатчиков просто надо метлой разгонять, бездельники и тунеядцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 14 ноября 280 голосами приняла во втором чтении и в целом бюджет Украины на 2020 год. Это стало рекордно быстрым голосованием. Депутаты не рассматривали поправки в сам документ.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине минимальную зарплату в 2020 году планируют увеличить с 4173 до 4723 грн.

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