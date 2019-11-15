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15 ноября • обновлено в 10:01
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Это позор: Рева назвал бюджет-2020 самым антисоциальным за десять лет

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Верховная Рада Украины 14 ноября проголосовала в целом за проект государственного бюджета Украины на 2020 год, в котором предусмотрено сокращение расходы на социальную сферу на 12,5 млрд гривен.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, назвав бюджет-2020 самым антисоциальным с 2000 года.

"Впервые в бюджете на следующий год идет сокращение социальных расходов на 12,50 грн. Из них минус 10,5 на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сократили финансирование государственной адресной помощи", – сказал экс-чиновник.

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В первую очередь Рева обратил внимание на сокращение программы жилищных субсидий с 58 млрд грн до 47,5 млрд. Учитывая повышение цены на газ уже в ноябре на 14,7%, введение с 1 января 2020 рыночных цен на газ для населения, а также заявленную возможность роста цен на электроэнергию, что повлечет за собой повышение коммунальных тарифов, чиновник отмечает, что это должно быть отражено в системе субсидий.

В Украине выросла цена на газ

В Украине выросла цена на газ

"Понятно, что рост коммунальных платежей повлечет за собой увеличение потребности в субсидии. Чтобы уменьшить эту потребность в бюджете закладывается повышение прожиточного минимума до 4251 грн. На практике это повышение означает, что доходы людей, у которых они наименьшие, должны расти. Что делает правительство, они сейчас вносят изменения в постановления о субсидиях и меняют формулу их назначения с 15% совокупного дохода семьи до 20%", – говорит экс-министр.

"Для семьи, которая имеет минимальный доход, например, человек получает пенсию в 2 тыс. гргн а женщина – 1654 грн, то есть на уровне прожиточного минимума, вместе это 3564 грн. Если верить правительству, то семья должна иметь минимальный доход 8502 грн. Итак пенсионерам надо доплатить еще 5 тыс. грн. Так вот, им не только не доплачивают, но и забирают 100 грн за счет изменения в формуле", – объясняет Рева.

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Также под сокращение попали расходы на госпомощь на 1,5 млрд грн, говорит бывший чиновник, и для сравнения добавляет: "Перед вторым чтением они добавили 2,5 млрд грн СБУ, где сегодня официально работает 25 тыс. человек, на программы соцзащиты после первого чтения они добавили аж 2 млрд грн, там, где почти 13 млн человек".

Неутешительные прогнозы и для учителей, после провала голосования за разработанное прежним правительством постановление, которое предусматривало поэтапное увеличение зарплат учителям, они могут рассчитывать только на 9% увеличение зарплаты.

Еще одна проблемная статья в бюджете – это расходы на пенсионное обеспечение украинцев, отмечает Рева.

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"В прошлом бюджете было заложено 167 млрд гривен дотаций, затем мы добавили Пенсионному фонду почти 6,7 млрд для выплат единовременного пособия за счет "евроблях", а потом еще добавили почти 8 млрд грн, так как не хватало на текущую индексацию. То есть, в целом это немного 182 млрд, а они закладывают 173 млрд, на 9 млрд меньше. Простите, если текущие выплаты требуют 182 млрд, как они будут индексировать пенсии с 1 января военным, а с 1 апреля всем остальным?", – спрашивает бывший министр.

Пенсии

Пенсии

112.ua

Резюмируя, Рева назвал закон о бюджете-2020 позорным: "Этих самокатчиков просто надо метлой разгонять, бездельники и тунеядцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 14 ноября 280 голосами приняла во втором чтении и в целом бюджет Украины на 2020 год. Это стало рекордно быстрым голосованием. Депутаты не рассматривали поправки в сам документ.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине минимальную зарплату в 2020 году планируют увеличить с 4173 до 4723 грн.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Темы
Эксклюзив Госбюджет-2020
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины бюджет пенсии субсидии
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